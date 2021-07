Covid: fonti, in Cdm domani no obbligo vaccino per docenti**

20 luglio 2021 a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Non dovrebbe essere affrontato, nel Cdm di domani, il tema dell'obbligo vaccinale per i docenti. E' quanto si apprende a preconsiglio dei ministri in corso, e questo nonostante ieri il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi aveva sostenuto che il tema sarebbe stato sul tavolo del Cdm. Non solo la scuola, ma anche il tema dello sport -con il ritorno del pubblico negli stadi - dovrebbe rimanere fuori dalla discussione del Consiglio dei ministri. (segue)