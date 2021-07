Roma: Fioroni, 'serve una coraggiosa sperimentazione, Pd butti sul tavolo il jolly' (2)

19 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Ora i tempi stringono. Quello che vale per il Campidoglio vale naturalmente per altri Comuni. A Roma tuttavia vale come dato esemplare, per l'unicità di storia e tradizione della città. Anche chi non è romano è interessato infatti a capire se nella Capitale prende forma un processo che insieme alla rigenerazione della città può contribuire a determinare la rigenerazione stessa dell'Italia. Non raccogliere la sfida, per pigrizia intellettuale o negligenza politica, significherebbe deteriorare oltre misura la credibilità del Pd", conclude Fioroni.