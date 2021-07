Pd: Letta, 'con Agorà aiutiamo democrazia partecipativa, quella diretta non ci interessa'

19 luglio 2021 a

a

a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Le Agorà democratiche sono espressione di "democrazia partecipativa, non diretta. Voglio marcare la differenza, la democrazia diretta non ci appartiene, non è stata un grande successo in Italia. La leghiamo a Rousseau, noi costruiamo un'altra cosa". Lo ha detto Enrico Letta aprendo da Palermo le pre-Agorà democratiche.

"La nostra democrazia è malata, la democrazia rappresentativa fatica, tutte le assemblee rappresentative, i Consigli comunali, le Assemblee regionali, il Parlamento, perchè il tempo cambia -ha spiegato il segretario del Pd-. L'idea che votiamo una Assemblea e ci vediamo tra 5 anni non funziona più ora che siamo abituati ogni minuto a fare un tweet".

"La democrazia rappresentativa ha bisogno di esser rafforzata, noi facciamo il più grande tentativo di rafforzamento della democrazia rappresentativa, siamo per aiutarla", ha sottolineato Letta.