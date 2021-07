Partnership PoliMi, Fluid-o-Tech e SMicroelectronic

19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Un nuovo laboratorio congiunto per affrontare e vincere le sfide tecnologiche attuali e future. Politecnico di Milano, Fluid-o-Tech e STMicroelectronics uniscono le forze nel campo della sensoristica digitale per la fluidica intelligente. L'obiettivo della partnership, spiegano, è di mettere in comune le migliori competenze scientifiche, ingegneristiche, industriali e di mercato per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nel campo della sensoristica senza contatto che combinino meccanica, elettronica, ottica e intelligenza artificiale.

L'accordo è stato firmato presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, alla presenza del Rettore Ferruccio Resta, di Ernesto Lasalandra, Direttore generale R&S di Analog, Mems and Sensors, STMicroelectronics e di Diego Andreis, managing Director di Fluid-o-Tech. I tre partner assicurano che collaboreranno per sviluppare know-how, tecnologie e dispositivi nel campo della fluidica digitale per applicazioni industriali, food & beverage e dispositivi medicali. La logica sarà quella della "filiera": in particolare Fluid-o-Tech si occuperà della progettazione, produzione e commercializzazione dei dispositivi fluidici, ST si occuperà dello sviluppo e relativa fornitura dei componenti tecnologici mentre il Politecnico di Milano ospiterà il laboratorio dove validare e sviluppare i progetti e le applicazioni.

I punti di forza e le competenze che ciascun partner porterà nel laboratorio riguardano, per il Politecnico di Milano, progettazione, sviluppo e testing di applicazioni meccatroniche e fluidodinamiche che integrino sensori, attuazione smart e intelligenza artificiale; per Fluid-o-Tech: definizione di mercati e applicazioni, definizione delle specifiche per applicazioni e prodotto, progettazione, sviluppo e testing di componenti fluidodinamici, integrazione nei prodotti finali, produzione e commercializzazione dei prodotti finali; per STMicroelectronics: l'obiettivo della collaborazione con i partner è mettere a frutto le loro competenze insieme alle proprie di leader nei sensori e attuatori Mems per progettare sensori Mems in grado di misurare diverse grandezze legate alla fluidica senza venirne a contatto.