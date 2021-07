Olimpiadi: Volandri, 'Berrettini demoralizzato ma verrà fuori da momento difficile' (3)

19 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Prenderà un volo last minute per Tokyo anche Lorenzo Musetti, aggregato alla spedizione azzurra al posto di Sinner. Il pass olimpico è la classica ciliegina per il 19enne di Carrara, che la scorsa estate era n.280 ATP ed ora sarà in tabellone da numero 62 del ranking. “Lorenzo è stato preso un po' in contropiede, ma è stato felicissimo di annullare tutta la sua programmazione che era già ben definita. Non ci ha pensato un attimo, ha sentito subito l'emozione di rappresentare l'Italia, così come non vede l'ora di giocare in Coppa Davis se avrà la sua occasione. E' molto attaccato a questi colori, ricordo quando giocava nelle Nazionali giovanili, una volta non potè rispondere alla convocazione per la Winter Cup perché infortunato ed era disperato”.

L'assenza di Berrettini stravolge inevitabilmente anche i piani nel torneo di doppio, dove Matteo e Fabio sarebbero tornati a far coppia. “Peccato per Matteo e Fabio, un doppio inedito, ma neanche tanto visto che hanno già giocato in Davis e molto bene in ATP Cup ad inizio anno. Il duo Sonego-Musetti è completamente nuovo, ma Sonego sta giocando molti doppi è entrato nel ritmo. Musetti ha grosse capacità anche per questa disciplina e non ho dubbi che faranno un buon torneo. Anche questo è un ottimo motivo per stare insieme, lavorare e rafforzare il concetto di squadra”.