Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre (2)

19 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Sono molto serena, in pace con me stessa -dichiara Orsi Toth-. Dopo tante difficoltà ce l'abbiamo fatta. Il processo di qualificazione è stato davvero tosto e dopo tutto quello che abbiamo passato ce l'abbiamo fatta. Proprio per questi motivi la soddisfazione è davvero tanta. Nella pool affronteremo delle avversarie davvero difficili, ma allo stesso tempo ce la giocheremo con tutte. Saremo artefici del nostro destino, sono convinta di questo”.

“Essere nel villaggio è già una grande emozione, sono molto felice e stimolato nell'essere qui. Sicuramente per noi sarà il coronamento di un'avventura incredibile che ci vede qui dopo tante difficoltà. Ora vogliamo prenderci qualche soddisfazione in questo torneo. Le ragazze sono state davvero brave a strappare questa qualificazione. La nostra, sicuramente, non è una pool semplice, ma io mi aspetto delle belle prestazioni, tanta passione e divertimento da pare delle ragazze. Il risultato sarà una conseguenza dell'impegno messo in campo. Abbiamo tanta voglia di fare bene”, conclude Feroleto.