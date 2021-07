Libri: Joe Biden svela le sue 'Promesse da mantenere', sugli scaffali dal 22 luglio (2)

19 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Attraverso questi e altri ricordi, l'inquilino della Casa Bianca mostra come i princìpi ispiratori da lui appresi nella prima parte della sua vita, lavorare per migliorare la vita delle persone, onorare la famiglia e la fede, dare valore alla perseveranza, alla franchezza e all'onestà – siano il fondamento su cui ha basato il suo lavoro di una vita come marito, padre e uomo pubblico. Promesse da mantenere è una raccolta di riflessioni intime di un politico che ha superato numerose sfide prima di diventare il leader della più grande potenza occidentale, ma che è rimasto soprattutto un uomo che ancora si rifiuta di cedere al cinismo dilagante, e firma un emozionante vademecum per il futuro degli Stati Uniti, e del mondo intero.

Joe Biden, il 46esimo presidente degli Stati Uniti, è stato eletto senatore per la prima volta nel 1972, a soli 29 anni, ed è rimasto in carica fino al 2009, quando è diventato vicepresidente degli Stati Uniti, ruolo che ha ricoperto per entrambi i mandati di Barack Obama. È cresciuto nella contea di New Castle, nel Delaware, e si è laureato all'Università del Delaware e alla facoltà di Legge della Syracuse University. Nel dicembre del 2020 il settimanale 'Time' lo ha proclamato "persona dell'anno" insieme alla sua vicepresidente Kamala Harris.