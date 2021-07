19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Oggi è un giorno importante per il Paese. Stiamo facendo un passo in avanti verso una riforma che noi vogliamo e in cui crediamo". Lo ha detto Enrico Letta chiudendo le pre Agorà democratiche di Palermo parlando di giustizia.