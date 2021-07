Covid: verso cabina regia con Draghi mercoledì mattina

19 luglio 2021 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - La cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per discutere del cambio dei parametri per i colori delle regioni e della possibile estensione dell'obbligo del green pass per luoghi come -tra gli altri- stadi, piscine, palestre, concerti dovrebbe tenersi mercoledì mattina e, sempre nella stessa giornata, potrebbe tenersi un Consiglio dei ministri. La cabina di regia non è stata ancora convocata.