Milano, 19 lug. - (Adnkronos) - “Felice di essere tornato, grazie a tutti per l'affetto ricevuto”. Così su Twitter Brahim Diaz dopo l'ufficialità dell'accordo tra il Milan e il Real Madrid. Il 21enne attaccante spagnolo resta in rossonero in prestito fino al 2023.