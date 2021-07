19 luglio 2021 a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Io sono convinto che non riuscirò a veder la verità, ma non importa. L'importante è che la vedano i giovani, a cui mi rivolgo. Sono sicuro che loro riusciranno a cambiare le cose. I giovani faranno sparire questo incubo che è la mafia". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Borsellino, fratello di Paolo il giudice antimafia ucciso da Cosa nostra 29 anni fa nella strage di via d'Amelio.