18 luglio 2021

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "E' evidente che se i cittadini mi rifiuteranno, ne trarrò le conseguenze". Così Enrico Letta a Repubblica a proposito della sua candidatura alle suppletive nel collegio di Siena. "Intorno a me sento un buon clima vincere questa battaglia, per me totale, è possibile. Rifiutarsi sarebbe stata diserzione".