Omofobia: Ronzulli (Fi), 'Pd vuole bandierina, fa propaganda su diritti'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “Come andrà a finire sul ddl Zan dipenderà da fino a che punto sinistra e M5S vorranno tirare la corda. Di certo il testo così com'è non ha i numeri in Senato. Chi dovesse continuare a rifiutare il confronto si assumerà la responsabilità di aver affossato una legge che molti aspettano da tempo". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un'intervista a Libero.

"l Pd vuole piantare una bandierina, sta facendo propaganda sui diritti. Ai dem non interessa una norma efficace, vogliono un prodotto con un'etichetta ben precisa così da poterselo rivendere. Non si sono arresi neanche davanti alle critiche avanzate da giuristi del livello di Nordio e Flick al ddl Zan e credo che questo la dica davvero lunga”.