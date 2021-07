Milano: Comune, nuova vita per l'ex edificio scolastico comunale di via Ojetti (2)

18 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Finora, nessun soggetto privato aveva avanzato proposte adeguate quanto a valorizzazione e utilizzo degli spazi. Ora, invece, la proposta pervenuta è risultata di pubblico interesse per l'Amministrazione, venendo così a costituire un utile riferimento per la costruzione di un bando di gara che rispetterà i principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

"Nel tema degli spazi abbandonati c'è il segno evidente di una città che si muove, in trasformazione. Oltre alla necessità dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento che servono per poterli utilizzare nuovamente, evitando il consumo di aree libere, è importante vedere l'interesse delle realtà presenti in città per restituire senso e raccogliere le loro idee e le loro proposte", interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.

"Milano non ha smesso di cercare, ha voglia di sperimentare per essere capace di rispondere alle nuove domande come quelle che arrivano, dopo questo periodo difficile, dalle famiglie e dai più piccoli", conclude.