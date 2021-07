18 luglio 2021 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Un ragazzo è caduto dal monopattino elettrico riportando un "trauma cranico con perdita di coscienza". Lo rende noto il 118 intervenuto la scorsa notte, intorno alle 4, in via Ascanio Sforza a Milano. Il 27enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.