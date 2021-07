Mantova: maxi schermo non autorizzato per finale Europei, denunciato

18 luglio 2021 a

a

a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il gestore dell''Ariaverde' di Asola (Mantova) è stato denunciato per aver installato un maxi schermo, non autorizzato, per la finale degli Europei vinti dall'Italia. Durante la partita "circa 500 persone si erano radunate nell'area per assistere all'evento, senza alcun rispetto, tra l'altro, delle disposizioni governative emanate al fine di evitare il diffondersi della pandemia da Covid-19", si legge nella nota delle forze dell'ordine.

In assenza di autorizzazioni, da quanto accertato dai carabinieri, la Divisione Polizia amministrativa e sociale della questura di Mantova, ha provveduto a denunciare l'organizzatore per l'evento abusivo.