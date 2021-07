17 luglio 2021 a

a

a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Rapina in farmacia in via Plinio a Milano. Un uomo poco prima delle 18 di ieri è entrato a volto coperto nella farmacia, è andato dietro il bancone e ha spintonato una dipendente, facendosi consegnare il contenuto della cassa, circa 800 euro. Poi è scappato.