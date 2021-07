Milano: De Corato, 'con Sala città diventata la città più pericolosa d'Italia'

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - "Sala oggi ha affermato, replicando al candidato sindaco del centrodestra Bernardo, che la sicurezza è un tema sentito come prioritario dai milanesi già dai tempi in cui il sindaco era Letizia Moratti. Bisogna ricordargli, però, che da quando c'è lui alla guida di Palazzo Marino Milano ha battuto ogni record diventando la città più insicura e pericolosa di tutta Italia. Sono cose che capitano quando si impiegano gli agenti di polizia locale in un modo completamente errato per una metropoli come la nostra". Lo dichiara il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato.

"I numeri parlano chiaro. Come ha illustrato il vicesindaco Scavuzzo rispondendo a una mia interrogazione, attualmente ci sono 2.813 agenti in servizio a Milano. Meno rispetto ai 3.200 che c'erano con il centrodestra. 1.351 di loro sono impegnati in servizio esterno, mentre 1.251 lo sono nei comandi. Quindi quasi la metà sono in ufficio e in strada. Durante il periodo dell'emergenza Covid, inoltre, in 848 hanno usufruito del telelavoro da casa: facendo cosa?", sottolinea

"A questo si aggiunge il fatto che all'appello mancano ancora 500 vigili che c'erano con le giunte Albertini e Moratti e mai sostituiti dopo che altrettanti ne sono andati in pensione in questi 5 anni. In tutto questo, a 2 mesi dalle amministrative Sala ha annunciato di voler assumere proprio 500 vigili. Guarda caso si è svegliato proprio in campagna elettorale dopo aver dormito 5 anni!", conclude De Corato.