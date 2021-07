M5S: Perilli, 'da Conte parole chiare, sì a processi veloci, no a impunità'

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Le parole di Giuseppe Conte delineano in maniera chiara il progetto per il rinnovamento del MoVimento 5 Stelle. Si riparte con nuovo entusiasmo, nella piena consapevolezza della necessità di salvaguardare la nostra storia e i nostri principi". Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Gianluca Perilli.

"Un passaggio su tutti del discorso di Giuseppe Conte riveste particolare rilevanza e dà un impulso chiaro sui primissimi fronti che vedranno impegnato il MoVimento 5 Stelle: "siamo quelli che vogliono processi veloci ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime di reati". Parole molto chiare che segnano la base da cui far ripartire ogni discorso sul cruciale tema della giustizia".

"Il rilancio sui temi dell'etica pubblica, della dignità umana, della giustizia sociale, della tutela dei beni comuni e di tutti gli altri elementi fondativi espressi nella Carta dei principi e dei valori, anch'essa sottoposta al voto degli iscritti, ci consentirà di guardare avanti, perseguire nuovi obiettivi e valorizzare l'esperienza maturata durante questi anni in Parlamento, nelle Istituzioni e negli Enti locali, e soprattutto alla guida del Paese in uno dei periodi più difficili della sua storia come quello della pandemia".