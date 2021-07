Covid: Renzi, 'non è finito ma vaccini funzionano'

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Il Covid non è finito ma è profondamente diverso rispetto a prima. Il numero dei contagiati crescerà moltissimo, è la variante Delta che contagia di più. Però la buona notizia è che è la situazione è ben diversa, basta guardare al Regno Unito. Il vaccino funziona. Permette di evitare la ospedalizzazione, la terapia intensiva e il decesso. Non vi stupite quindi se fra i giovani cresceranno i contagi, che dopo un anno e mezzo è normale che escano, non possiamo mettere loro guinzaglio. Il giudizio deve essere basato su ospedalizzati, terapie intensive e decessi". Così Matteo Renzi presentando il suo libro 'Controcorrente' a Rapallo.