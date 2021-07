Como: Cecchetti e Ghilardi, 'solidarietà da tutta la Lega a sindaco Cermenate aggredito'

17 luglio 2021 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - "È inaccettabile che un sindaco, un amministratore sempre in prima fila, tra la gente, per la gente, senza nessuna tutela e con mille responsabilità, venga aggredito e picchiato. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e amicizia, e quella di tutta la Lega Lombarda, al nostro sindaco Luciano Pizzutto, sindaco di Cermenate, in provincia di Como, aggredito, colpito con un pugno e insultato e offeso da una cittadina". Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale sindaci Lega della Lombardia.

"Questa aggressione, nella sede del municipio, conferma il delicato e rischioso ruolo di 'prima linea' dei sindaci, gli amministratori più a contatto con il territorio, con i problemi veri, più esposti, senza filtri o protezioni: i sindaci sono la prima linea delle nostre istituzioni. Mandiamo un grande abbraccio a Pizzutto che certo non si farà intimidire o scoraggiare da questa aggressione. Ora auspichiamo ovviamente una solidarietà bipartisan, perché di fronte alla violenza non può esserci distinzione politica", concludono.