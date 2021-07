Ambiente: Bonelli, 'da Cingolani campagna terrore su transizione ecologica'

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Roberto Cingolani perché continua a guidare la transizione ecologica se ritiene che questa sia una bagno di sangue e oggi fa la guerra al piano energia e clima Fit for 55 dell'Ue affermando che con le indicazioni del piano Ue la Motor Valley delle super car chiuderanno?”. Lo chiede il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli che aggiunge.

“ Il ministro ha proposto un Pnrr che è assolutamente inadeguato a costruire la transizione ecologica non investendo nel trasporto pubblico: verranno sostituiti solo l'11% di autobus e treni regionali molti dei quali ancora alimentati a diesel e obsoleti a fritte di una crisi sanitaria rappresentata dallo smog che provoca, secondo l'agenzia europea per l'ambiente,56.000 decessi all'anno".

“Di fronte a questi dati - continua l‘esponente dei Verdi- il ministro attacca l'auto elettrica dicendo che non è sostenibile e che si dovrà attendere altri 10 anni per renderla conveniente e questo è il motivo per cui nel Pnrr ci sono investimenti ridicoli per la mobilità elettrica, nel frattempo si oppone al Fit for 55, dimenticando che l'auto a motore termico è responsabile di emissioni inquinanti e dannose per salute. Non fa bene all'Italia subire da parte del ministro questa campagna di terrore da parte del ministro Cingolani contro la transizione ecologica che non può essere sabotata da nessuno principalmente da chi fa il ministro.” conclude Bonelli.