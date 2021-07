Omofobia: Renzi, 'ddl Zan passerà con mediazione, nel Pd stanchi di diktat'**

17 luglio 2021 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "C'è una bravissima senatrice di Forza Italia, Barbara Masini che ha fatto coming out in aula e ha fatto un'intervista dicendo che bisogna trovare un accordo. Il mondo omosessuale vuole un accordo. La Lega ha fatto per mesi muro poi ha detto di volere un accordo. Letta ha fatto muro. Forse il Pd vuole far bocciare la legge per poi dire che l'hanno bocciata. Se si può trovare un accordo con la destra, è un bene. La legge passerá mediando perché dentro il Pd si sono stancati dei diktat. Se si fa un accordo sugli articoli 1, 4 e 7 passa in una settimana". Così Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro 'Controcorrente' a Rapallo.