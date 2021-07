Viabilità: A12 rampe pronte, Morelli (Mims) 'tempi rispettati'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Avevamo annunciato l'apertura delle rampe entro luglio ed eccoci qui: dalle parole ai fatti". Ad affermarlo in una nota è Alessandro Morelli, Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso della cerimonia di inaugurazione delle nuove rampe dell'A12 a Ceparana, in provincia della Spezia.

"Quella di oggi è una giornata importante che – continua Morelli – riporta inevitabilmente alla memoria il tragico crollo del ponte di Albiano ed i tanti sacrifici affrontati dalle comunità locali e dalle imprese, messe a dura prova dalla perdita di un collegamento strategico. Grazie all'impegno del commissario straordinario e alla proficua sinergia tra le istituzioni coinvolte, si è riuscito a sbloccare l'iter di realizzazione dell'opera, consegnandola ai cittadini in appena quattro mesi dall'inizio dei lavori. È il segno che la strada commissariale è quella giusta. Ora al lavoro per la ricostruzione del viadotto".

Il Vice Ministro è intervenuto anche sul nodo dell'esenzione del pedaggio per alcune tratte dell'autostrada A12 e A15: "Ci sono Comuni che lamentano l'ingiusta esclusione. È imprescindibile correggere subito eventuali disparità, tenendo in massima considerazione le esigenze dei territori, che in questi mesi hanno dato prova di una resilienza esemplare".