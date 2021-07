Milano: Pd, 'centrodestra già diviso e litigioso'

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - "La 'reunion' del centrodestra nazionale a Milano pare non essere stata quel sereno appuntamento che vogliono far passare. Una lite tra La Russa e Ronzulli, Santanché che fa capire che la leader del suo partito non è venuta a Milano perchè inviperita con gli alleati. Non male. Certo poi il collante sono le vuote dichiarazioni sul Sindaco da salotto e sull'eredità zero. Siamo abituati a questo stile". Lo sottolinea Filippo Barberis, capogruppo Pd consiglio comunale di Milano.

"Noi siamo orgogliosi di questi cinque anni di amministrazione. I risultati ci sono e sono davanti agli occhi di tutti. Avendo, al contrario di quanto dicono, promosso diversi progetti che vedranno il loro sviluppo nel corso della prossimo mandato, non vogliamo lasciare l'opera a metà. E i milanesi questo lo hanno bene in mente. Tra le parole al vento e la concretezza sanno sicuramente chi scegliere", conclude.

"Altro che centrodestra unito. L'imbarazzante teatrino andato in scena stamattina alle Stelline fra La Russa e Ronzulli, con la Meloni che ha disertato il lancio della candidatura di Bernardo, la dice lunga su quanto siano in realtà divisi e litigiosi. Suggerisco a Osnato, poi, di scherzare meno con il Covid e la variante Delta, che minaccia seriamente il nostro Paese. Non sono certo i sondaggi a preoccuparci, quanto il pericolo di un virus che mette a repentaglio la vita delle persone. Ma, d'altronde, abbiamo già visto i danni enormi che hanno provocato, sulla salute dei cittadini, le scelte scellerate della destra in Lombardia", afferma in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani. "Quanto a Bernardo, deduco che gli siano bastate due settimane insieme a Salvini per passare da 'Sala buon sindaco' a 'Sala ex sindaco'. Un suggeritore irriverente, che gli ha fatto perdere anche il rispetto istituzionale", chiosa.