Milano: Berlusconi, ‘Bernardo scelta autorevole, no a sindaci solo attenti ai salotti'

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Quella di Luca Bernardo come candidato del centrodestra per Milano è "una scelta di assoluta autorevolezza, di grande competenza, di provata esperienza". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente alla candidatura ufficiale di Bernardo, "un uomo con grande capacità di ascolto e sensibilità sociale. Di questo ha bisogno Milano, non di un sindaco attento solo ai salotti o all'immagine del centro storico", ha aggiunto.

"Milano ha grandi problemi, dal traffico all'ambiente, che non si risolvono improvvisando. Milano deve tornare alla sua vocazione naturale, di città attrattiva", ha concluso.