Mantova: spacciatore evade dagli arresti domiciliari, arrestato

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Mantova dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo, con numerosi precedenti per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, si era allontanato dalla propria abitazione, rendendosi irreperibile, e non seguiva più il programma di recupero dalla tossicodipendenza. La polizia lo ha rintracciato in un'abitazione della città e lo ha arrestato.