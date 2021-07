Lombardia: Regione sostiene attività Polizia locale con oltre 6 mln di euro

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - Via libera, dalla giunta lombarda, alla relazione sullo stato di attuazione della legge regionale 6/2015 'Disciplina regionale dei servizi di Polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana' presentata dall'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Lombardia, Riccardo De Corato.

"Regione Lombardia favorisce le aggregazioni tra Comuni per il servizio di Polizia locale ritenendo ottimale un numero di agenti di 18 unità. Purtroppo non abbiamo il potere di forzare la scelta del Comuni ad aggregarsi, ma la caldeggiamo. Come avvenuto con le operazioni Smart (Servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio) o per le azioni di controllo delle applicazioni di Dpcm od ordinanze regionali in materia di contenimento del Covid-19", spiega. "Con un primo coinvolgimento di circa 80 Comuni e un secondo intervento, dal 13 novembre al 15 dicembre, che ne ha coinvolti ben 120. Con un finanziamento di 464.000 euro nel primo caso e di 343.000 nel secondo. A coprire gli straordinari, per 47.450 ore, della Polizia locale", aggiunge.

"Così i 6.460.000 di euro complessivi per acquisire biciclette elettriche, sniffer (palmare per verificare contatto delle auto con sostanze stupefacenti), droni, computer portatili, cellulari, tablet, macchine fotografiche, radio portatili, dash cam (strumento per controllare targhe auto), body cam, defibrillatori, metal detector, fototrappole e taser hanno premiato chi ha scelto la forma associata o, almeno, dispone di 18 unità operative nel comando". Sono 375 i progetti presentati nel 2020 per le strumentazioni e già 280 nel primo semestre 2021.