Lombardia: Regione sostiene attività Polizia locale con oltre 6 mln di euro (2)

16 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - L'assessore promuove l'esperienza dei Nuclei di tutela ambientale della Polizia locale nei Comuni capoluogo aderenti. "Un impegno - ricorda - di 636.853 euro nel triennio 2019-2021". Inoltre, a fianco della festa regionale per la Polizia locale, sono stati istituti fondi dedicati agli infortuni o ai decessi degli agenti in servizio. Per la formazione impegno di 250.000 euro per PoliS Lombardia per gli anni 2019-2020. Con la garanzia, nel 2020, dell'aggiornamento attraverso percorsi di formazione a distanza (Fad) e lo stanziamento, per il 2021, a fronte di un fabbisogno formativo crescente di operatori, ovvero circa 300 contro i 130 di media annuale, di 400.000 euro.

"Le donne e gli uomini delle Polizie locali - conclude l'assessore De Corato - possono contare infine su una costante formazione grazie all'Assessorato e alla sinergia con PoliS Lombardia, Enti locali ed Enti di formazione professionale. Perché siano sempre al passo coi tempi nelle conoscenze per meglio aiutare i cittadini e contrastare le azioni criminose".