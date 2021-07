Gianetti Ruote: Fiom Cgil Brianza, 'interesse di imprenditori, non si ostacoli subentro'

16 luglio 2021 a

Milano, 16 lug. (Adnkronos) - "Sembra che in queste ore si sia palesata la volontà di acquisizione della Gianetti da parte di alcuni imprenditori che vorrebbero proseguire la produzione nello stabilimento di Ceriano Laghetto. Si rende sempre più urgente che il tavolo di confronto si sposti al Mise e si favorisca il passaggio di proprietà. Il Fondo Quantum non ostacoli in alcun modo il subentro di nuovi imprenditori che possano garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa". Lo dichiara Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza.