Germania: Fico, 'contrasto crisi climatica priorità, impegno decisivo'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Le notizie che arrivano dalla Germania sono terribili. Nubifragi, inondazioni, allagamenti e frane. Il bilancio è catastrofico: oltre cento morti, oltre mille dispersi. Anche in Belgio ci sono diverse vittime, e la situazione è molto complicata anche nei Paesi Bassi e in Lussemburgo". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.

"La reazione della macchina operativa europea a supporto dei territori colpiti è preziosa, ma quanto accade in questi giorni ci ricorda come l'azione di contrasto alla crisi climatica sia una priorità per tutti. Un impegno che l'Europa deve portare avanti affermando il suo ruolo di locomotiva verde, in collaborazione con tutta la comunità internazionale. Un impegno decisivo".

"Ho scritto al presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble e alla presidente della Camera dei rappresentanti belga Éliane Tillieux per esprimere la solidarietà e la vicinanza di Montecitorio in questo momento difficile".