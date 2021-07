Covid Italia, indice Rt sale a 0.91

16 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - In Italia l'indice Rt è a 0.91, in aumento rispetto alla scorsa settimana quando si attestava a 0.66. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid. In crescita la circolazione della variante Delta, si sottolinea nella bozza del report Iss-ministero della Salute.

RISCHIO REGIONI - "Il quadro generale della trasmissione dell'infezione da Sars-CoV-2 torna a peggiorare nel Paese con quasi tutte le Regioni e province autonome classificate a rischio epidemico moderato" rimarcano gli esperti nella bozza del report con i dati del monitoraggio relativo alla settimana 5-11 luglio. "Sono 19 le Regioni e le Province autonome classificate a rischio moderato e due (Trento e Valle D'Aosta) a rischio basso".

"L'impatto della malattia Covid-19 sui servizi ospedalieri - dicono gli esperti - rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in lieve diminuzione". "La trasmissibilità sui soli casi sintomatici aumenta rispetto alla settimana precedente, sebbene sotto la soglia epidemica, espressione - spiegano - di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici".

"Nessuna Regione o provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 2%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 187 (al 6 luglio) a 157 (al 13 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 1.271 (6 luglio) a 1.128 (13 luglio)" si legge nella bozza del report.

VARIANTE DELTA - "La circolazione della variante Delta è in aumento anche in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi" sottolineano gli esperti.

"È prioritario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione in tutti gli eleggibili - avvertono - con particolare riguardo alle persone a rischio di malattia grave, nonché per ridurre la circolazione virale e l'eventuale recrudescenza di casi sintomatici sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. Sulla base dei dati e delle previsioni Ecdc, della presenza di focolai causati dalla variante virale Delta in Italia e delle attuali coperture vaccinali, è opportuno mantenere elevata l'attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale".

AUMENTO CASI - "Aumenta il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (2.408 contro 1.539 la settimana precedente) - si evidenzia inoltre - La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti scende ulteriormente (31% contro 32,6% la scorsa settimana). Aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46,2% contro 40,3%). Infine, il 22,8% è stato diagnosticato attraverso attività di screening".

INCIDENZA SETTIMANALE - Torna a correre l'incidenza dei casi Covid in Italia. "Aumenta l'incidenza settimanale a livello nazionale (14 per 100.000 abitanti (5-11 luglio) contro 9 per 100.000 abitanti (28 giugno - 4 luglio) dati flusso Iss. L'incidenza è ancora sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio" si legge nella bozza. "Prosegue la campagna vaccinale e l'incidenza è attualmente ad un livello che potrebbe consentire il contenimento dei nuovi casi", precisano gli esperti.