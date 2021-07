Alluvione in Germania: 58 morti, 1300 dispersi nella regione di Ahrweiler

16 luglio 2021 a

Alluvione in Germania, continua ad aggravarsi il bilancio delle catastrofiche inondazioni che stanno colpendo la Germania occidentale. Con 58 vittime accertate, le autorità riportano moltissimi dispersi nelle regioni colpite: in particolare vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone.