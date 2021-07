16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "E' in corso un fidanzamento tra Salvini e Renzi. Per il Quirinale ma anche per riequilibrare il peso della destra meloniana, per spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore e dove il cuore lo porta da quel dì... in un centro che sta con la destra". Così Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7.