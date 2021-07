+ Europa: Sala, 'serve centrosinistra largo, vostro contributo significativo'

16 luglio 2021 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Io credo che il centrosinistra abbia necessità di allargarsi, in un ambito di lealtà e di condivisione dei principi generali. E' quello che a Milano stiamo facendo da anni, dimostrando che si può stare insieme e i risultati si vedono. Io penso che questa debba accadere anche in Italia e penso che il vostro contributo possa essere significativo". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un videomessaggio al II Congresso di Più Europa

"Vi sono riconoscente per avermi accompagnato a Milano in questi anni e perchè mi accompagnerete certamente in campagna elettorale e spero nei prossimi cinque anni".