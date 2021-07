Pari opportunità: Premio Bellisario, su Rai1 le 'Donne che fanno la differenza' (3)

15 luglio 2021 a

(Adnkronos) - “Per me il premio è un grandissimo onore ha risposto la Calandrelli - Marisa Bellisario e Lella Golfo sono punti di riferimento ancora attuali, noi tutte donne dobbiamo riconoscenza e gratitudine, a Lella per il lavoro che continua a svolgere e a portare avanti con grande determinazione”. Alle parole della direttrice di Rai Cultura si sono aggiunte quelle di Laura Chimenti che condurrà la serata: “Non è un premio importante ma fondamentale – ha sottolineato la giornalista - che mette in luce l'imprenditorialità femminile ma anche tante personalità inespresse. Ma quest'anno possiamo contare sul premier Draghi che ha definito una priorità globale quella di combattere per la parità di genere. La legge sulle quote di genere, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario, non basta, bisogna che le donne facciano squadra fra loro e che siano un team. Si deve scardinare la cultura patriarcale che vede ancora l'uomo padrone di molte situazioni”.

Per il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, realizzato in collaborazione con il più grande istituto bancario italiano e giunto alla sua V Edizione, premiate Brigitte Sardo, Direttrice generale di Sargomma, e Anna Fiscale, fondatrice di Quid. Per il Premio Azienda Work Life Balance Friendly in collaborazione con Confindustria e assegnato a Menarini, ci sarà Lucia Aleotti. Infine, tre neolaureate in Ingegneria Aerospaziale, Elettrica e Gestionale – Nancy De Nunzio, Giada Venturini e Roberta Ferriero – verranno premiate da Leonardo Company, Terna e Garofalo Healthcare.

A consegnare le ambite Mele d'Oro, personalità delle istituzioni, dell'economia, della comunicazione e dello spettacolo, tra cui il ministro Giancarlo Giorgetti, la ministra Cristina Messa, Lella Golfo, Stefano Lucchini, Letizia Moratti, Gianni Letta, Luigi Gubitosi, Marco Alverà, Viktor Elbling, Vincenzo Celeste, Maria Laura Garofalo, Simonetta Iarlori, Anna Roscio. Tra gli ospiti musicali della serata ci saranno Al Bano, Ron e Chiara Galiazzo.