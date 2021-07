15 luglio 2021 a

a

a

Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Fedez parla di cose che non conosce. Io lo ascolto quando parla, 5 anni fa attaccò ad alzo zero Giorgio Napolitano, che in politica è un gigante e Fedez una persona che non conosce le cose di cui parla". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5.