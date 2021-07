Olimpiadi: masterplan Villaggio Milano, in 4 mesi diventerà uno studentato

15 luglio 2021 a

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Il Villaggio olimpico che sorgerà nello scalo di Porta Romana a Milano sarà convertito in studentato quattro mesi dopo i Giochi invernali del 2026. E' uno degli obiettivi del progetto indicati nel masterplan aggiornato e nel progetto del Villaggio olimpico invernale 2026, assegnati dal Fondo di investimento immobiliare 'Porta Romana', sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact, a Skidmore, Owings & Merrill - Som.

Per la progettazione del Villaggio Olimpico è stato indetto un concorso di architettura al quale hanno partecipato 27 raggruppamenti formati da 71 studi di 9 nazionalità diverse. Il disegno dell'area del Villaggio Olimpico è stato affidato a Skidmore, Owings & Merrill - Som, lo studio che si era classificato secondo al concorso per il Masterplan. Il Villaggio Olimpico, rispetto alla proposta iniziale del Masterplan, sarà realizzato con edifici più bassi e diffusi armoniosamente, integrato con servizi per creare un quartiere cittadino aperto a una frequentazione intergenerazionale anche attraverso la composizione di spazi pedonali e piazze, connesse anche con i nuovi spazi in via di sviluppo e le aree adiacenti allo scalo.

Il Villaggio Olimpico, che sarà realizzato da Coima Sgr, Covivio e Prada Holding, rappresenta il primo tassello del progetto di rigenerazione urbana di Scalo Porta Romana. La progettazione procede in parallelo a quella del Masterplan di Scalo Porta Romana, le serrate del programma industriale di sviluppo della riqualificazione dello scalo seguono i tempi imposti dalla pianificazione delle Olimpiadi invernali, che prevedono la consegna del Villaggio a luglio 2025.