Mantova: controlli fiscali, sequestrati 620mila euro

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Mantova hanno operato una serie di provvedimenti di sequestro preventivo in materia di reati tributari, eseguiti anche nella modalità cosiddetta per equivalente, per un importo complessivo di circa 620.000 euro. In particolare, il primo dei sequestri effettuati ha colpito i responsabili di una società a responsabilità limitata che secondo l'ipotesi accusatoria, a fronte di emolumenti erogati ai propri dipendenti nell'anno 2017, non ha provveduto a versare all'erario le somme trattenute a titolo di pagamento delle imposte per conto di quest'ultimi. Il gip del tribunale di Mantova ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di oltre 280.000 euro: somma interamente sequestrata su conti correnti societari.

Un'altra società ha omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno 2018, integrando, secondo l'accusa, la fattispecie di 'omesso versamento di Iva' ed è scattato il sequestro di oltre 230.000 euro realizzato attraverso il sequestro di un complesso immobiliare (un'abitazione con garage e due aree urbane) a Santa Teresa di Gallura (Sassari), località Baia Santa Reparata.

Nell'ultimo caso, ad essere colpite sono state due società riconducibili allo stesso amministratore, il quale si sarebbe sottratto al pagamento di imposte per un totale di circa 110.000 euro, trasferendo somme e beni ad altra società: sequestrati conti correnti e quote societarie, per un importo complessivo pari a circa 83.000 euro.