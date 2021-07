Locatelli (Css), '5 bimbi curati con Car-T grazie a progetto Alleanza contro il cancro'

15 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Con il progetto 'Alleanza contro il cancro' per le terapie innovative "il Parlamento italiano, in maniera bipartisan, ha deciso di investire del denaro pubblico: 10 milioni di euro suddivisi in 2 anni per mettere a fattor comune tutto quel patrimonio di competenze, qualificazioni e di interessi esistenti nel territorio italiano", con buoni risultati perché "5 bambini hanno ricevuto il nostro approccio innovativo per trattare con cellule Cart-T e tutti e 5 hanno risposto in maniera completa, ottenendo il controllo della malattia che persiste ancora oggi". Lo ha ricordato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid, nelle dichiarazioni rilasciate all'Osservatorio economico e sociale 'Riparte l'Italia' in occasione del webinar online 'Ricominciamo a progettare il futuro: le terapie cellulari avanzate saranno il presente'.

"L'auspicio - ha detto Locatelli - è che anche una volta, terminato questo progetto che finirà verso la chiusura del prossimo anno, il Parlamento italiano decida di dare continuità perché confortati dai risultati che sono stati ottenuti. E soprattutto dalla capacità di creare sinergie e voglia di collaborare". Il presidente del Css sollecita quindi l'Italia a continuare a investire nel settore: "Un Paese importante come l'Italia (da un punto di vista economico, di tessuto sociale, di capacità di garantire i migliori trattamenti a tutte le persone che risiedono sul suolo nazionale) non può non dedicare investimenti a un settore così avanzato e così importante per la ricerca clinica traslazionale come quello sulle cellule Car-T".

"Questo è un periodo di innovazione, possiamo dire anche di rivoluzione biotecnologica, formidabile - ha sottolineato Locatelli - Per certi versi, credo che in nessun altro periodo della storia della medicina si siano avuti così tanti progressi e così tanti sofisticati avanzamenti nell'ambito di quella che possiamo definire una medicina di precisione e anche personalizzata".