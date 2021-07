Lavoro: Fratoianni, 'incredibile silenzio Confindustria su licenziamenti'

15 luglio 2021 a

a

a

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "È incredibile il silenzio che proviene dalle parti di Confindustria in questi giorni, dopo aver ottenuto tutto ciò che interessava sul fronte dei licenziamenti, nessuna parola sulle aziende che non rispettando platealmente l'accordo raggiunto gettano per strada centinaia di famiglie. Lo stesso presidente Bonomi pare colpito da un improvviso mutismo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“O forse la verità è che, avendo ottenuto il risultato sperato, si stiano semplicemente disinteressando - conclude Fratoianni - del disagio sociale di cui sono responsabili”.