L'infettivologo Mastroianni, 'ogni medico convinca pazienti no-vax a vaccinarsi contro Covid , si può fare'

(Adnkronos) - "Rimango convinto che la mascherina al chiuso vada sempre usata, e anche il distanziamento all'esterno debba essere ancora valido. Oggi il Green pass è difficile applicarlo completamente, ma si potrebbe usare per stimolare gli indecisi. Ma voglio lanciare un messaggio ai colleghi: cerchiamo di convincere i pazienti che incontriamo in reparto che sono indecisi o non credono nel vaccino. Ne vedo molti e ho capito che non hanno ricevuto il giusto counseling". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma.

"Io lo sto facendo ogni giorno e possiamo spiegargli noi - è convinto l'esperto - cosa significa vaccinarsi e perché va fatto oggi più che mai".