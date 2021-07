KPS Capital Partners completa l'acquisizione di Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A

15 luglio 2021 a

ESPANSIONE DELLA PIATTAFORMA GLOBALE PER I PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

COMPLETATA L'ACQUISIZIONE DI PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NEW YORK, 15 luglio, 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A. (collettivamente "Metra"), un produttore globale di alluminio estruso. KPS ha inoltre completato la sua acquisizione di Profile Custom Extrusions, LLC ( "Profile"), un produttore statunitense di alluminio estruso, da Highlander Partners, L.P. Metra e Profile si uniranno per formare una piattaforma leader globale di profili in alluminio estruso con una forte presenza in Europa e in Nord America.

Metra è un'azienda globale, integrata verticalmente, che opera nel settore dei profili di alluminio estruso e dei servizi connessi a valore aggiunto, inclusi verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. Metra offre una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria, dell'edilizia e delle costruzioni in Europa e Nord America. Metra impiega circa 850 dipendenti in cinque stabilimenti in Italia e Canada.

Profile è un produttore statunitense di profili in alluminio estruso su misura, che offre servizi correlati a valore aggiunto, tra cui verniciatura, anodizzazione, taglio termico e taglio di precisione. Profile offre una varietà di profili di alluminio estruso su misura per diversi mercati finali, tra cui edilizia residenziale e commerciale, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, protezione da uragani, trasporti, elettricità e settore nautico. Profile impiega circa 170 dipendenti presso la sua unica sede di Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, Partner di KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), ha dichiarato: "Dall'unione di Metra e Profile nascerà una solida piattaforma globale dell'alluminio estruso con una reputazione senza pari in termini di affidabilità, qualità eccellente e servizio clienti di prim'ordine. La logica strategica e industriale di combinare Metra e Profile è convincente, poiché la transazione consente a Metra di continuare a espandere la propria presenza in nuovi mercati finali e fornisce la base per future opportunità di acquisizione in Nord America. Intendiamo proseguire con una rapida crescita delle attività combinate, sia organicamente che attraverso una strategia di acquisizione globale".

Enrico Zampedri, Chief Executive Officer di Metra, ha dichiarato: "L'acquisizione di Profile è un passo importante per la costante espansione e diversificazione geografica di Metra. Siamo molto colpiti dalle capacità produttive di Profile e dalla solidità delle sue relazioni con i clienti. Inoltre, l'acquisizione di Profile migliorerà in modo significativo la presenza combinata dell'azienda in Nord America e permetterà la condivisione delle migliori prassi tra le due aziende, con un conseguente miglioramento della qualità e del servizio per la nostra clientela. Siamo entusiasti di collaborare con il team Profile per continuare a costruire un produttore globale di alluminio estruso di altissimo livello."

David Newby, Presidente di Profile, ha dichiarato: "Chi trae un vero vantaggio da questa acquisizione sono i clienti di Profile e Metra. I nostri clienti avranno ora accesso ai punti di forza di entrambe le aziende, grazie all'unione dei migliori processi di produzione, prodotti e servizi con una presenza produttiva globale. Nell'avviare questa nuova ed entusiasmante fase per l'azienda, continuiamo a impegnarci per garantire la qualità, le consegne e il servizio clienti di altissimo livello per cui Profile è nota in tutto il settore. L'intero team dirigenziale di Profile è entusiasta di operare sotto la proprietà di KPS e di Metra per continuare a scrivere la nostra lunga storia di successo".

I termini finanziari della transazione non sono stati divulgati. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha operato come consulente legale di KPS per l'acquisizione di Profile. Fidus Partners, LLC ha operato come consulente finanziario e Foley & Lardner LLP come consulente legale di Highlander Partners, L.P. per la vendita di Profile.

Informazioni su MetraMetra è un'azienda globale, integrata verticalmente, che opera nel settore dei profili in alluminio estruso e dei servizi connessi a valore aggiunto: verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. Metra offre una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria, dell'edilizia e delle costruzioni in Europa e Nord America. Metra ha sede a Rodengo Saiano, in Italia, con cinque stabilimenti di produzione ubicati strategicamente in Italia e in Canada. Per ulteriori informazioni, visitare www.metra.eu/en/.

Informazioni su Profile Custom Extrusions, LLC Profile è un produttore statunitensi di profili in alluminio estruso personalizzati e relativi servizi a valore aggiunto, tra cui verniciatura, anodizzazione, taglio termico e taglio di precisione. Profile offre una varietà di profili di alluminio estruso su misura per diversi mercati finali, tra cui edilizia residenziale e commerciale, riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, protezione da uragani, trasporti, elettricità e settore nautico. Profile gestisce uno stabilimento di produzione strategicamente ubicato a Rome, GA. Per ulteriori informazioni, visitare www.pcextrusions.com.

Informazioni su KPS Capital PartnersKPS, attraverso le entità di gestione affiliate, è il gestore di KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con circa 12,8 miliardi di dollari di beni gestiti (al 31 marzo 2021). Da quasi tre decenni, i partner di KPS lavorano esclusivamente per ottenere una significativa rivalutazione del capitale, controllando gli investimenti azionari in aziende manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori come materiali di base, prodotti a marchio, prodotti sanitari e di lusso, componenti automobilistici, beni strumentali e produzione in generale. KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con team dirigenziali di talento per rendere le aziende migliori e per generare rendimenti dagli investimenti, migliorando strutturalmente la posizione strategica, la competitività e la redditività del suo portfolio di aziende, piuttosto che fare affidamento principalmente sulla leva finanziaria. Le società del portfolio fondi KPS hanno ricavi annuali aggregati per circa 13,5 miliari di dollari, gestiscono 156 stabilimenti di produzione in 23 Paesi e hanno circa 40.000 dipendenti, direttamente e attraverso joint venture in tutto il mondo. La strategia di investimento e le aziende del portfolio KPS sono descritte dettagliatamente nel sito www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap si concentra sugli investimenti nel segmento inferiore del mercato intermedio che richiedono fino a 100 milioni di dollari di capitale azionario iniziale. KPS Mid-Cap mira allo stesso tipo di opportunità di investimento e utilizza la stessa strategia di investimento che i fondi di punta di KPS hanno da quasi tre decenni. KPS Mid-Cap sfrutta e trae vantaggio dalla piattaforma globale, dalla reputazione, dalla storia, dall'infrastruttura, dalle best practice, dalle conoscenze e dall'esperienza di KPS. Il team di investimenti KPS Mid-Cap è gestito dai Partner Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, che dirigono un team di professionisti esperti e qualificati.

