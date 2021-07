DDN potenzia la sua leadership nel settore dello storage IA con EXAScaler 6 e un portafoglio di infrastruttura intelligente più variegato

15 luglio 2021 a

- DDN introduce la nuova generazione di EXAScaler, semplifica l'approvvigionamento dell'infrastruttura di supercomputing IA entro il 200x1 ed espande IntelliFlash Enterprise, agevolando l'acquisizione, la distribuzione e l'utilizzo per i clienti e i partner di canale

CHATSWORTH, Calif., 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Grazie all'espansione della sua leadership a livello globale nella fornitura di soluzioni di intelligenza artificiale (IA) e gestione dei dati multicloud, DDN® rafforza il suo impegno nei confronti dei clienti e dei partner di canale di IA enterprise con EXAScaler® 6 (EXA6) e continua ad ampliare il suo portafoglio di sistemi Tintri® IntelliFlash™, una società di DDN e fornitore di infrastruttura intelligente per le imprese. Inoltre, DDN ha annunciato un nuovo processo grazie al quale i partner certificati possono acquisire DDN A3I® con NVIDIA DGX SuperPOD™ in un unico ed esclusivo SKU. Queste nuove offerte consentono ai rivenditori e ai partner di canale di acquisire e distribuire più facilmente le soluzioni per i carichi di lavoro aziendali e le infrastrutture IA su vasta scala.

EXA6 migliora l'efficienza e l'intuitivitàDDN introduce EXA6, espandendo la sua leadership nei file system paralleli. La nuova iterazione del software scalabile EXAScaler per lo storage, l'analisi e la gestione dei dati viene eseguita sul framework EMF (EXAScaler Management Framework) con API per la configurazione e la gestione. EXA6 semplifica la gestione e l'upgrade dei sistemi con un'automazione dieci volte superiore rispetto alle soluzioni proposte dalla concorrenza. Tra le nuove funzionalità: supporto completo dell'ultima versione del software NVIDIA Magnum IO™ GPUDirect® Storage, upgrade online, tiering automatico migliorato e Hot Node per la persistenza lato client. EXAScaler è tra i file system più potenti per l'IA, l'analisi e l'HPC, mentre EXA6 rappresenta la base fondante per una più solida sicurezza, servizi dati potenziati e la gestione dei dati end-to-end.

EXA6 include nuove tecnologie di accelerazione con gli Hot Node, che memorizzano automaticamente i dati nella cache sullo storage NVMe locale dei sistemi GPU NVIDIA, riducendo il traffico e la latenza di IO ed evitando i round trip di rete. I modelli di deep learning (DL) spesso richiedono la rilettura ripetuta dei set di dati: questo processo di apprendimento in più fasi produce un eccessivo carico sull'elaborazione, sulla rete e sullo storage. Sviluppata in collaborazione con NVIDIA, questa nuova funzionalità copia automaticamente i dati di DL nello storage locale della GPU, consentendo all'infrastruttura di gestire ulteriori carichi di lavoro, ad esempio inserimento, etichettatura e archiviazione. EXA6, con la nuova funzionalità Hot Node, sottolinea l'impegno profuso da DDN per garantire l'efficienza end-to-end dei percorsi di dati nell'elaborazione, nella rete e nello storage, e offre prestazioni di livello superiore ai sistemi IA su qualsiasi scala.

DDN Insight 4.0 offre maggiore visibilitàDDN Insight 4.0 monitora lo spettro di risorse e carichi di lavoro IO, offrendo una maggiore visibilità e un controllo più granulare dell'intero percorso dei dati per ridurre le tempistiche di rilevamento. Insight 4.0 consente inoltre di monitorare in modo ancora più approfondito i sistemi e le operazioni grazie a data intelligence di vario tipo, inclusi processi singoli, metriche IO, analisi dei carichi di lavoro e uso della GPU per viste dei processi complete e profilatura semplificata. Insight 4.0 consente agli amministratori di risolvere rapidamente i problemi dell'infrastruttura e dei carichi di lavoro, migliorando i livelli di assistenza.

Una soluzione DDN ancora più completa con IntelliFlashI sistemi IntelliFlash di DDN e Tintri combinano le prestazioni e i prezzi vantaggiosi dell'infrastruttura intelligente completamente funzionale che ottimizza i rapporti SSD-HDD e offre prestazioni scalabili. Sono dotati di un'ampia gamma di funzionalità di gestione che consentono di risparmiare tempo e offrono supporto eccezionale per le applicazioni aziendali, oltre a consolidare i carichi di lavoro con supporto di più protocolli simultaneamente per storage di file, a blocchi o a oggetti e VM in unico sistema.

Complementari alle soluzioni A3I, i sistemi IntelliFlash soddisfano tutta una serie di casi d'uso, fornendo costantemente bassa latenza e prestazioni IOPS leader di settore. IntelliFlash semplifica le operazioni grazie a un approccio sicuro e intelligente, offrendo gestione completa dello storage. Il monitoraggio globale e le analisi basate su cloud consentono di aumentare la produttività e l'efficienza dei sistemi in tutto il mondo. IntelliFlash è una soluzione estremamente flessibile che soddisfa le mutevoli esigenze aziendali e fornisce una struttura di storage agile che consente di sfruttare i sistemi all-flash o flash ibrido.

"Espandendo il nostro portafoglio IntelliFlash, DDN può diventare un unico fornitore di soluzioni di storage e gestione dei dati per l'IA su qualsiasi scala", questo è il commento di James Coomer, Senior VP of Products di DDN. "Siamo in grado di accelerare tutte le fasi del ciclo di sviluppo delle applicazioni IA dei clienti".

L'esclusivo SKU NVIDIA DGX SuperPOD propone prestazioni senza compromessiLe soluzioni sono integrate in NVIDIA DGX SuperPOD, che offre il percorso più rapido verso un'infrastruttura IA di livello enterprise scalabile. La soluzione combinata è stata progettata e distribuita nella produzione per soddisfare le esigenze più complesse in termini di carichi di lavoro IA e HPC, e consente di implementare rapidamente un'infrastruttura di supercomputing. In collaborazione con Arrow Electronics, un distributore Fortune 110 dal valore aggiunto, l'esclusivo SKU di NVIDIA DGX SuperPOD sarà disponibile per i rivenditori certificati. Lo SKU propone hardware di elaborazione accelerata composto da 20 sistemi NVIDIA DGX A100. Include inoltre l'infrastruttura di rete NVIDIA InfiniBand, sistemi di storage all-flash e supporto in un unico pacchetto integrato.

"In qualità di leader nella produzione di soluzioni di infrastruttura intelligente, siamo lieti di poter sviluppare le nostre partnership di canale di successo", ha affermato Peggy Maloney, Director, Channel Programs and Marketing di DDN e Tintri. "Il nostro nuovo portafoglio di partner di canale ampliato consente a DDN di offrire soluzioni differenziate per dare impulso al successo dei clienti di livello enterprise".

DisponibilitàIl rilascio di EXAScaler 6 e Insight 4.0 è previsto per il terzo trimestre del 2021. La vasta gamma di sistemi IntelliFlash è disponibile direttamente presso DDN e tramite i partner certificati. L'esclusivo SKU NVIDIA DGX SuperPOD è ora disponibile per i partner di canale di DDN e NVIDIA e i loro clienti.

