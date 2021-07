Cuba: Milano, Potere al Popolo in presidio al consolato cubano

15 luglio 2021 a

Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Potere al Popolo si è mobilitata in difesa della rivoluzione socialista di Cuba e sta presidiando il consolato cubano di via Gozzi a Milano "in risposta alle provocazioni degli anticastristi". Potere al Popolo "si trova al consolato cubano a Milano per dimostrare solidarietà attiva alla rivoluzione socialista, in questi giorni nuovamente sotto attacco con l'ennesimo tentativo di colpo di mano orchestrato dagli Stati Uniti che da decenni affamano il popolo cubano con il bloqueo, con la complicità e le provocazioni anche qui in Italia e a Milano degli anticastristi", si legge nella nota.

Nei mesi scorsi Cuba "ha mostrato al mondo che un altro modello di sanità è possibile, un modello di sanità pubblica, gratuita ed universale. Un modello radicalmente diverso rispetto al modello Lombardia, con le mani dei grandi gruppi ospedalieri privati sulla sanità regionale, a discapito della sanità territoriale; ma anche un modello radicalmente diverso per la ricerca pubblica, con la produzione del vaccino affidata con successo ad istituti pubblici e non alle multinazionali di Big Pharma che ne detengono i brevetti". Come Potere al Popolo Milano "non possiamo che essere assolutamente solidali con il governo socialista cubano ed il suo popolo, che non ha lesinato il suo aiuto anche al nostro paese nei primi mesi della pandemia del Covid 19".