Calcio: Cosenza, 'club pronto a depositare documentazione per riammissione alla serie B'

15 luglio 2021 a

a

a

Cosenza, 15 lug. (Adnkronos) - "La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000". Lo annuncia il club in una nota. "Lo scenario che si apre oggi per il Cosenza Calcio è il risultato di una gestione societaria decennale improntata sui principi di legalità, trasparenza e sul rispetto delle norme e dell'equilibrio economico", aggiunge il club.