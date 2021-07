Varese: sorpreso con quasi 5 chili di cocaina e hashish, arrestato

14 luglio 2021 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 28 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Castellanza, in provincia di Varese, perché trovato in possesso di quasi 5 chili di droga, fra cocaina e marijuana. I carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua auto e, notando dei segni di nervosismo, hanno perquisito il mezzo. Un cane antidroga ha fiutato in un vano ricavato dietro lo stereo dell'auto 70mila euro in contanti e la presenza di droga. In due abitazioni dell'uomo, a Samarate e a Cardano al Campo, i militari hanno trovato 1,45 chili di cocaina e 3,4 chili di hashish, suddiviso in 53 panetti nascosti dentro la lavatrice.

Sono stati poi rinvenuti bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento e 23mila euro in contanti. Tutta la sostanza stupefacente, appositamente confezionata per essere rivenduta, avrebbe fruttato più di 200mila euro. L'uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio.