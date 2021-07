14 luglio 2021 a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo parlato a lungo della riapertura delle scuole, per tutti e in sicurezza. Senza esclusioni. L'esclusione dalle classi per chi non è vaccinato, per me non è assolutamente immaginabile". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi.