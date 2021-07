Musei: al Marino Marini di Firenze torna 'Una notte al museo'

14 luglio 2021 a

a

a

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Dopo il successo dell'apertura straordinaria serale dello scorso 3 luglio in occasione della Notte Europea dei Musei, che ha visto la partecipazione di oltre 300 visitatori, martedì 20 luglio torna a grande richiesta la visita notturna del Museo Marino Marini di Firenze. Dalle 21 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30), al costo simbolico di 1 euro i visitatori potranno ammirare le sculture del grande maestro avvolte nel buio ed illuminate dalla sola luce di piccole torce – dotate dal Museo – scoprendone ogni particolare in modo unico e suggestivo. Un appuntamento di grande richiamo in cui, adulti e bambini, potranno costruire il proprio percorso di visita alla scoperta dei capolavori di Marino Marini, cogliendone dettagli inediti in chiave originale.

Al termine della visita notturna, il 21 luglio alle ore 00.01, sempre presso il Museo, Mario Nanni, presenterà la rassegna fotografica metaluce: una serie di iniziative inerenti al programma da lui ideato per il Museo Marini in qualità di Visiting Director 2021. Un racconto unico in cui si fondono tutte le arti, quale alto esempio di umanesimo universale, unite nel concetto di “metaluce”.

Uno degli appuntamenti di punta che compongono la rassegna metaluce è la mostra fotografica di Clara Melchiorre, intitolata “Lumen”, che sarà inaugurata il 21 luglio alle ore 18.30 presso gli spazi del Museo ed in programma fino al 18 ottobre 2021. Il progetto, ideato appositamente per il Marino Marini nasce dalla volontà di creare un dialogo tra le opere e l'artista, l'architettura che le accoglie, il corpo umano, la luce e l'ombra con il fine di indagare e interpretare la relazione fra i suddetti elementi. L'inaugurazione della mostra si terrà alla presenza di Patrizia Asproni e di Mario Nanni, rispettivamente Presidente e Visiting Director del Museo Marino Marini e dell'artista Clara Melchiorre.