Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Stringere i tempi dell'esame in commissione Giustizia alla Camera per arrivare in aula, come già deciso della capigruppo di Montecitorio, il 23 luglio. E' quanto hanno chiesto Pd, Lega e Forza Italia Forza durante l'ufficio di presidenza della commissione Giustizia che si riunirà di nuovo alle 20 per decidere il calendario dei lavori.